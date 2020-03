MP abre teste seletivo para estágio de ensino médio, em Jandaia do Sul

Seguem até o dia 13 de março as inscrições para teste seletivo para ingresso no quadro de estagiários da Promotoria de Justiça, do Ministério Público (MP) da comarca de Jandaia do Sul. Para se inscreverem, os candidatos devem ser alunos do ensino médio ou ensino médio profissionalizante devidamente matriculados e ter idade mínima de 16 anos completos.

Os contratados terão que cumprir carga horária de 20 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, por 4 horas diárias, cuja execução deverá ser realizada necessariamente no período matutino. O candidato aprovado terá direito a uma bolsa-auxílio de R$ 918,40, mais auxílio-transporte no valor de R$ 198. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério do Ministério Público do Estado do Paraná.

As inscrições serão realizadas até 13 de março de 2020, pelo e mail: rcmfranco@mppr.mp.br ou junto à Secretaria das Promotorias de Justiça, com a Oficial de Promotoria Rafaella Carla Muniz Franco, situada no Fórum Estadual de Jandaia do Sul, Rua Plácido Caldas, n.° 536, das 08h30 às 11h30 e das 13h30min às 17h30min.

A prova será aplicada no dia 17 de março de 2020 (Terça-feira), com início à 13h00min e término às 17h00min, no Tribunal do Júri, situado no Fórum Estadual de Jandaia do Sul (Rua Plácido Caldas, n.° 536, Jandaia do Sul).



Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone (43) 3432-3682.