Mutirão da saúde atende mais 156 pacientes em Faxinal

Quase 160 pacientes de Faxinal foram atendidos com procedimento de raio-x, no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (CISVIR), de Apucarana.

O mutirão do último sábado (29), é o sétimo mutirão realizado entre janeiro e fevereiro de 2020, totalizando 324 pacientes atendidos com: odontologia, raio-x, cirurgia geral, endoscopia, ultrassom, endocrinologia, ortopedia e psiquiatria.

Segundo a secretária de Saúde, Marcela Carvalho Rodrigues, em 2019 foi mais de 760 pacientes que saíram da fila de espera com os mutirões da saúde.

“Esse ano a atual administração espera zerar as filas por atendimento com especialidades”, disse a secretária.