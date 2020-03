Prefeitura de Ivaiporã sedia reunião técnica da Amuvitur sobre turismo

A Prefeitura de Ivaiporã sediou a reunião técnica da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo, Instância de Governança Regional (Amuvitur), por meio do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, que discutiu a atualização do mapa do turismo brasileiro e a eleição da Amuvitur, que será realizada este mês.

A reunião, que aconteceu no salão nobre da Prefeitura, contou com a presença de diretores e gestores municipais do Vale do Ivaí.



O secretário da Amuvitur, Marcílio Cezar Vicente Júnior, defendeu que é importante os representantes dos municípios criar planejamento estratégico para fortalecer o Vale do Ivaí na área turística, uma vez que a região tem potencialidades.

“Ivaiporã oferece boas estruturas para o turismo, tais como restaurantes, hotéis, praças temáticas, lagos e pesque pague. Portanto, são estruturas que atraem o turismo. Além disso, tem potencial para mais desenvolvimento”, observou a diretora do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, Rosana Pagé.

Durante a reunião o empresário Fábio Couto Rosa, proprietário do Resort Solar Águas do Ivaí/Borrazópolis, classificou o Vale do Ivaí como “diamante bruto” por entender que se trata de uma região com grande potencial turístico. Como exemplo, Fábio Rosa citou o Desafio Internacional de MTB Rio Ivaí, realizado em setembro de 2019, quando reuniu ciclistas brasileiros e estrangeiros em Borrazópolis.

Fábio Couto Rosa aproveitou para anunciar que concorrerá à presidência Amuvitur, tendo como vice-presidente a ciclista Silvia Nardi, incentivou os demais colegas a formar chapa e informou que o 2º Desafio Internacional de MTB Rio Ivaí será realizado, no dia 13 de setembro, em Borrazópolis, onde irão competir ciclistas de Ivaiporã.

Os objetivos do 2º Desafio Internacional de MTB Rio Ivaí são desenvolver o cicloturismo, ciclismo como esporte, saúde e meio de transporte.

Após a reunião os diretores e gestores municipais de turismo do Vale do Ivaí foram conhecer a Praça França e subir na réplica da Torre Eiffel, onde se mostraram surpresos com a estrutura.