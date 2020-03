Homem é atacado com golpes de espada, em Marialva

Um homem, de 30 anos, ficou gravemente ferido após ser atacado com golpes de espada, no domingo (01/03), em Marialva. A tentativa de homicídio aconteceu em uma casa, localizada na região do Parque das Palmeiras.

Isaque Pereira sofreu ferimentos graves no pescoço e nas mãos, sendo encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Defesa Civil ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Segundo a polícia, o autor doa tentativa de homicídio já foi identificado, contudo, até a publicação desta reportagem, ele continuava foragido. A motivação está sendo investigada.