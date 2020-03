Moradores de São João do Ivaí realizam mutirão de combate à dengue  

Uma bela iniciativa foi realizada por moradores do distrito de Luar, em São João do Ivaí, no último domingo (01). O Rodrigo do Luar e Antônio Furukawa reuniram amigos e procuraram o apoio da secretaria de Saúde para realizar um arrastão nos domicílios, comércios e espaços públicos do distrito.

Muitos materiais foram recolhidos, como pneus, garrafas e embalagens plásticas. Não é a primeira vez que o arrastão é realizado pelo grupo. Este ano, a ação ganhou um apelo ainda maior, pois o distrito de Luar está mais próximo do município de Barbosa Ferraz, que vem enfrentando epidemia da doença, inclusive, registrando mortes.

A iniciativa contou com a colaboração do empresário Maycon Rossi e da vice-prefeita Carla Emerenciano. Muitas crianças também colocaram a mão na massa com o consentimento dos pais. Além de ajudar na limpeza do distrito, a ação também serviu para conscientizar a população sobre os riscos da doença.

* Informações Canal HP