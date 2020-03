Lunardelli realiza curso para produtores que apostam no turismo rural

A prefeitura de Lunardelli, através da secretaria de Turismo, está realizando várias ações para proporcionar qualificação aos produtores rurais, com o objetivo de fortalecer o turismo rural no município. O poder público destaca que a economia de Lunardelli gira, em boa parte, através do turismo religioso, e o incentivo ao turismo rural é uma forma de criar novas oportunidades e geração de renda.



Neste sentido, na manhã dessa segunda-feira (02), foi dado início ao curso “Oportunidades de Negócios no Turismo Rural”, através da parceria entre Sindicato Rural Patronal de São João do Ivaí, Senar, Emater e prefeitura Municipal de Lunardelli.

O curso está acontecendo no auditório do santuário de Santa Rita de Cássia e terá sequência nesta terça (03) e quarta-feira (04), sem custo aos participantes.







* Com informações Canal HP