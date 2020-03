Prefeitura de Califórnia notifica proprietários de terrenos com mato alto 

A prefeitura de Califórnia está notificando proprietários de terrenos que estão sujos ou com o mato alto. A medida é para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika.

O trabalho de notificação já começou no final do fevereiro, os proprietários tem sete dias como prazo, para limpar os espaços, se não for feito, a prefeitura realizará o serviço.

"Após esse prazo, se a prefeitura tiver que limpar, será cobrada uma taxa de R$0,99 por metro de roçagem e limpeza, se for necessário maquinário da prefeitura, outra taxa será cobrada," explica Amanda Pereira Mendes, fiscal de postura.

Conforme a fiscal, já foram notificados 250 proprietários de terrenos. "Combater a dengue é o nosso foco, mas também recebemos muitas reclamações de insetos nas casas, com essa limpeza queremos mudar essa realidade," finaliza.