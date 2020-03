Cohapar investe R$ 3.3 milhões na construção de 41 casas populares em Jardim Alegre

O Governo do Estado através da Companhia Habitacional do Paraná (Cohapar) vai iniciar em breve, a construção de 41 moradias populares na cidade de Jardim Alegre. Serão investidos para construção das unidades habitacionais aproximadamente R$ 3,3 milhões através do programa Habita Paraná.

As moradias serão construídas em terreno que a prefeitura doou para a Cohapar, próximo ao acesso secundário de Jardim Alegre, ao lado do conjunto habitacional José Pachhulski. A empresa vencedora da licitação e responsável pela execução das obras é a CN Menezes Engenharia.



Conforme o prefeito José Roberto Furlan, o financiamento das moradias é direto com a Cohapar. Os interessados devem se inscrever no cadastro de pretendentes da empresa no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.

“Com os subsídios dos programas aplicados nas obras, as famílias terão custos reduzidos nas prestações e condições facilitadas de financiamento para adquirem a casa própria”, destaca Furlan.

Além da doação do terreno pela Prefeitura, o empreendimento conta com a instalação subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto pela Copel e Sanepar, o que torna os imóveis mais acessíveis à população. “Estamos felizes e agradecemos muito o Governo Ratinho Junior. Muitas pessoas sofrem por falta de moradia e nossa gestão está empenhada em resolver esse problema”, comenta Furlan.

As unidades serão financiadas em até 30 anos e sem valor de entrada. Poderão participar do processo seletivo famílias com renda de até seis salários mínimos. As parcelas devem variar de R$ 300,00 a R$ 500,00 de acordo com a renda da família contemplada.