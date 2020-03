Final da Copa Segundona de futsal teve bom público em São Pedro do Ivaí

Com bom público no Ginásio de Esportes Secção, em São Pedro do Ivaí, a equipe da Líder Service sagrou-se bicampeã da Copa Segundona de Futsal 2020 neste final de semana.

O título veio com uma goleada de 11 a 2 no time da Usinagem Pedreira Norte e Sul. Na disputa do terceiro lugar, a Líder Aço surpreendeu a Precisão Montagens com um placar de 6 a 3.

Organizada pelo Governo Municipal de São Pedro do Ivaí e Departamento de Esportes, a competição teve sete times na disputa, com a participação de mais de 80 atletas.

O artilheiro foi Vinícius Gonçalves, da Precisão Montagens, com 19 gols em 8 jogos, média de 2,37 gols por jogo. Já o melhor goleiro da competição foi Danilo Gregório. Com 18 gols tomados em 8 jogos, Danilo levou o prêmio de goleiro menos vazado pela segunda vez consecutiva. Com apenas 17 anos, Matheus Vettor, do Juventude, levou o prêmio de atleta revelação.

Participaram da entrega dos troféus e medalhas, o presidente da Câmara de Vereadores Rildo Camargo, o empresário Élcio Fabiano e o diretor do Departamento de esportes Alexandre Bolognini.

A Copa Segundona de Futsal tem o apoio da Câmara de Vereadores e da Rádio São Pedro FM 105,9.