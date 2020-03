Secretaria de Meio Ambiente irá cadastrar interessados na aquisição de mudas de espécies nativas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Jardim Alegre anuncia que passará a realizar o cadastro de proprietários e propriedades rurais com interesse na aquisição de mudas de espécies nativas, para o enriquecimento de fragmentos florestais, ou na recomposição de reservas legais, ficando o proprietário responsável apenas pela retirada das mudas, no viveiro do IAT – Instituto Água e Terra, Ivaiporã.

Para o Cadastro o proprietário deverá se encaminhar até a Divisão de Meio Ambiente com as seguintes documentações e informações: - Matrícula recente do imóvel, contendo número do CAR (Cadastro Ambiental Rural); - Documentos Pessoais (RG e CPF); - Tamanho da área aproximada de plantio; - quantidade de mudas e espécies desejadas. Local de cadastramento: Divisão de Meio Ambiente, Prédio da Prefeitura Municipal – Praça Mariana Leite Felix n°800 Responsável pelos Cadastros: Fábio Henrique Peres – Chefe da Divisão de Meio Ambiente.