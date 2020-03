Homem agride namorada com soco e chineladas

Uma mulher foi vítima de lesão corporal na noite de domingo (01) na Rua Agostinho Cremasco, em Ivaiporã. A vítima foi atendida por socorristas do SAMU, e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A Polícia Militar (PM) entrou em contato com a mulher que relatou que estava em um bar e que o namorado por ciúmes a perseguiu no trajeto de volta para casa. Ele desferiu um soco no rosto dela chegando a derrubá-la e foi para cima desferindo chineladas.

A PM realizou patrulhamento nas imediações, porém o autor não foi localizado.