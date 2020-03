Motorista é detido por embriaguez ao volante após acidente na rodovia Celso Makita 

Durante atendimento de apoio no domingo (1) ao Corpo de Bombeiros, em uma colisão entre uma camionete Ford/F250 e um caminhão Mercedes Benz/1113, que ocasionou no capotamento da camionete, na Rodovia Celso Makita, o motorista do caminhão solicitou a Polícia Militar (PM) o teste do etilômetro.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o motorista do caminhão e alguns populares alegavam que o condutor da camionete que estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, apresentava sinais de embriaguez. Desta forma foi oferecido o teste para ambos, tendo como resultado 0,00mg/l para o motorista do caminhão e 1,37mg/l para o condutor da F250.

Diante dos fatos foi realizada a guarda do motorista infrator para o atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM), e posteriormente conduzido para 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã. Ainda segundo a PM, o motorista da F250 possui algumas passagens pelo mesmo crime e conduzia o veículo com a CNH cassada e/ou suspensa.

A camionete F250 ficou sob a responsabilidade de uma pessoa autorizada pelo proprietário, que se comprometeu a solicitar o guincho e retirará-la do local.

Em consulta ao sistema verificou-se ainda que o condutor do outro veículo não possuía categoria compatível para conduzir caminhão. Foram feitas todas as autuações e notificações de trânsito pertinentes, e o caminhão liberado para o condutor habilitado no local.