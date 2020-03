LEC empata com o Paraná Clube fora de casa

O LEC empatou em 2 a 2 com o Paraná Clube em partida disputada neste domingo (1) na Vila Capanema em Curitiba, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense.

O Paraná saiu na frente logo o início do jogo, com gol de Renan Bressan. Depois do cruzamento da direita, ele pegou de primeira no ângulo direito de Matheus Albino.

O Londrina reagiu só aos 18 minutos do segundo tempo. Após receber passe no campo de defesa, Raí Ramos deu um chapéu no seu adversário.

Logo depois, Fabrício cobrou falta forte e rasteira no canto direito de Matheus Albino, colocando o time da casa novamente em vantagem.

O último gol veio no minuto seguinte, para o alívio da torcida do Tubarão. Após cruzamento da esquerda, Gabriel Barbosa testou, o goleiro fez a defesa e na sobra, Danilo bateu mascado e a bola foi entrando bem devagar.

Na próxima rodada, no domingo (08), no Estádio Olímpico, em Cascavel-PR, o Tubarão irá visitar o FC Cascavel. Com o resultado, o LEC ocupa a 5ª posição no Paranaense, com 15 pontos.

Com informações, Tarobá News