Escolas municipais de São João do Ivaí recebem materiais esportivos 

A secretaria de Educação de São João do Ivaí recebeu na última semana os materiais esportivos que serão destinados às escolas municipais, para que os professores desenvolvam às aulas de educação física com os alunos. Vários itens foram comprados pela prefeitura, totalizando investimento que ultrapassa R$ 10.000,00.

Os materiais foram adquiridos através do planejamento da secretaria, que contou com a supervisão do educador físico e coordenador pedagógico, Bruno Segato. “As aulas de educação física ficarão mais interessantes, pois os professores terão suporte material para poder desenvolver os trabalhos. Agradecer o poder público por mais este investimento”, disse o professor.

A secretária de Educação, Daiene Bueno, destaca que os materiais esportivos foram separados em kits e as escolas receberão de acordo com o número de alunos. “A quantidade varia por escola, mas todas elas terão os mesmos materiais. Estamos muito felizes com mais este investimento de manutenção a nossa educação, e só temos a agradecer a administração que tem atendido as necessidades das escolas”, assinala.

Os kits esportivos serão entregues para as escolas a partir desta segunda-feira (02).

* Informações Canal HP