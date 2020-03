Colisão entre camionete e caminhão em Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Um acidente neste domingo (1) em frente ao entreposto da Coamo de Jardim Alegre na rodovia Celso Fumio Makita (acesso secundário de Ivaiporã) deixou duas pessoas feridas.

O acidente que aconteceu , por volta das 14h40, envolveu um caminhão Mercedes Benz 1113 com placas de Jardim Alegre e uma camionete Ford F-250 com placas de Ivaiporã. Após a colisão com o caminhão a F-250 colidiu com uma árvore e capotou.

As vítimas que estavam na camionete foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, e encaminhadas ao hospital de plantão, em Ivaiporã. As causas do acidente estão sendo apuradas.