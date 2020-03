Polícia Ambiental aprende carabina adaptada em Ivaiporã

Policiais ambientais do BPAmb 2°CIA 3Pel. Apucarana aprendeu no sábado (19) em uma residência localizada na Rua Curiúva, Jardim Paraná, em Ivaiporã, uma carabina adaptada, mais 19 munições calibre .22LR e duas lunetas. No local, também foi encontrado dois alçapões e uma rede para captura de pássaros.

A residência fiscalizada tinha um total de 11 pássaros, sendo que sete estavam devidamente anilhados e constando no plantel, e quatro em situação irregular.



Diante dos fatos foi confeccionado o Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 11 mil, e o envolvido conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, para as medidas cabíveis.