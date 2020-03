Homem é encontrado morto no meio da plantação de soja em Mauá da Serra 

A Polícia Militar de Apucarana se deslocou até a Estrada da Colônia Novo Oriente, em Mauá da Serra, neste sábado (29), após receber uma denúncia anônima de um corpo ter sido encontrado no meio da plantação de soja.



A PM constatou que o corpo deveria estar no local há alguns dias devido ao corpo em estado decomposição, além disso, a equipe verificou que parte do

rosto do homem teria sido arrancada e também a mão esquerda decepada.

Diante dos fatos, foi entrado em contato com a Polícia Civil e também com Instituto Médico Legal (IML), sendo recolhido o corpo para os procedimentos cabíveis. De acordo com a PM, a aparência ser de um homem desaparecido desde o dia 26 de fevereiro.

A polícia investiga os fatos e suspeita de homicídio.