Mulher é presa em Jardim Alegre suspeita de tráfico de drogas

A ROTAM prendeu na madrugada de sábado (29), em Jardim Alegre, uma mulher suspeita de tráfico de drogas. Ela já tinha sido presa em dezembro de 2014, quando foi flagrada em situação de traficância.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, durante patrulhamento pela Rua Pitanga, a viatura ao passar em frente a residência da mulher, se deparou com um homem de camiseta branca saindo pelo portão, ao ser abordado, ele fugiu pelo quintal, acessando outros imóveis.

Dois policiais militares perseguiram o suspeito e outros dois fizeram buscas no quintal, onde encontraram, perto do portão, duas pequenas porções de cocaína, prontas para consumo.

Os militares entraram na residência e encontraram a proprietária na cozinha e, ao vasculharem a casa, encontraram uma porção de cocaína com mais de 11 gramas. Além disso, foram encontrados vários objetos que indicam a comercialização de drogas, como saquinhos plásticos, tesoura com resquícios de cocaína. Dentro de um porta-óculos, os policiais localizaram R$ 3,7 mil em dinheiro e um pequeno cofre com mais de R$ 87 em moedas.

A Polícia Militar já havia recebido várias denúncias que a mulher utilizava o imóvel para a venda de entorpecentes e que o filho dela também seria responsável pela venda de drogas em bares e bailes na região. No interior da casa foram encontrados um Powerbank, cinco celulares e dois tablets, cuja procedência não foi informada pela proprietária.