Assaltantes encapuzados e armados invadem residência em Arapuã

Seis homens, todos encapuzados de posse de armas longas calibre 12 e fuzil, além de pistolas e revolveres invadiram e assaltaram uma residência na Rua Principal, em Arapuã, na madrugada de sábado (29).

Conforme informações da Polícia Militar, a ação criminosa teve início na noite anterior, quando os assaltantes invadiram a propriedade e renderam o funcionário.

Em ato continuo, os indivíduos amarraram e prenderam toda a família em um quarto com fios de energia e trancaram a porta. Um dos bandidos chegou a efetuar disparo de arma de fogo dentro do banheiro do quarto.

Os bandidos fugiram em uma camionete S10 da família carregada com pertences (televisão, celulares, espingarda e notebooks), além de um motocicleta Honda Falcon vermelha.

Os familiares conseguiram se desprender das amarras por volta das 03h30 e acionaram a polícia.