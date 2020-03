PRF recupera em Mandaguari veículo roubado em Porto Alegre

No início da tarde desta sexta-feira, (28), defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, (BR 376, km 201), agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), abordaram um veículo Honda Civic Spor MT, que seguia sentido Londrina a Maringá, conduzido por um rapaz de 22 anos.

Após a abordagem, os agentes desconfiaram do nervosismo do condutor e também com seu comportamento inquieto, e iniciaram uma checagem minuciosa tanto na documentação apresentada como nas condições do veículo, e com a identificação veicular, constataram que havia divergências de certas características com sua real identificação.

Ostentando placas novas do Mercosul, da cidade de Caxias do Sul, RS, objetivava-se encobrir ser em verdade um veículo emplacado em Porto Alegre, tomado de assalto em 2018.

Os agentes descobriram então se tratar de veículo clonado, e que este havia sido roubado no dia 02 de maio daquele ano, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Questionado pelos agentes o condutor afirmou ter adquirido-o em Maringá por 14 mil reais e que o utilizava ciente de sua condição.

Este rapaz foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.