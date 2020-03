Dupla é presa após invasão em Marumbi

Uma dupla foi presa pela polícia militar (PM) em Marumbi, na noite desta sexta-feira (28), após invadirem uma residência e ameaçarem o morador.

De acordo com o relatório da PM, o morador acionou a equipe dizendo se tratar de um roubo, afirmando que três rapazes teriam entrado em sua casa e o ameaçado com uma faca. Quando ele se deparou com os invasores, teria entrado em luta corporal e se armou com um pedaço de madeira na tentativa de afastá-los. A vítima afirmou que os rapazes saíram correndo.



Os policiais realizaram patrulhamento pelo local e encontraram dois suspeitos, um de 18 e outro de 17 anos, que afirmaram terem entrado na casa da vítima, mas negaram a tentativa de roubo. De acordo com eles, a invasão teria ocorrido para cobrar uma dívida relativa a drogas, que a vítima se recusa a pagar.



O rapaz de 18 anos foi preso e o menor apreendido. Ambos foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul.