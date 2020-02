A passageira de um VW Gol vermelho ficou ferida após o veículo sair da pista e parar em um barranco no KM 12 da Rodovia BR-369, em Jandaia do Sul, em frente do Auto Posto Vila Rica. O acidente de trânsito aconteceu na madrugadas deste sábado (29), por volta das 6 horas,

O motorista do veículo não teve ferimentos, a passageira recebeu os primeiros socorros pelas equipes do Corpo de Bombeiros (Defesa Civil) e SAMU, e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).