Lunardelli vai ganhar portais turísticos, processo de licitação já foi concluído  

A Prefeitura de Lunardelli está prestes a iniciar as obras de dois portais turísticos para as entradas da cidade. O prefeito Reinaldo Grola confirmou na sexta-feira (28) que a prefeitura aguarda somente a liberação dos recursos pelo Governo Federal. A verba foi destinada ao município através de emenda do deputado federal Sérgio Souza.

Grola explica que os recursos estão empenhados no Siconv (Sistema de Convênios) do Governo Federal, e o processo de licitação já foi concluído, aguardando apenas a liberação dos recursos. A empresa que venceu a licitação vai executar a obra por pouco mais de R$ 660 mil.

“Antes, assim que era feita a licitação a Caixa dava o ok, e a obra era iniciada. Mas houve algumas alterações no sistema, e as obras agora só podem ser iniciadas depois que dinheiro tenha sido depositado. Uma forma para não se correr o risco de não ter dinheiro na conta e as obras ficarem paralisadas por falta de recurso”, explicou.

O prefeito também agradece o deputado Sérgio Souza pela destinação da emenda parlamentar para Lunardelli. “É um valor considerável, agradecemos muito o deputado que demonstra muito carinho com a nossa cidade. A construção desses portais é uma prioridade, pois com eles, vamos dar uma identidade para o município e ter mais uma atração para o turismo de Lunardelli”, disse o prefeito.