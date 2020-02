Ladrões furtam quatro cabeças de gado de propriedade rural, em Arapuã

Criminosos mataram e esquartejaram uma novilha e furtaram mais três cabeças de gado da raça girolando no Sitio Santo Angelo, localizada no Alto do Mirante, em Arapuã.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, a vítima chegou na sexta-feira (28) na propriedade por volta das 08 horas e encontrou no meio do pasto vestígios de uma novilha morta. No local muito sangue e restos de barrigada, mas a carne teria sido levada.

A vítima fez a contagem dos outros animais e deu falta de mais uma novilha e dois bois, todos da raça girolando. A cerca do pasto havia sido forçada e o arame cortado, para fazer o embarque dos animais.