Prefeitura de Faxinal concede reajuste de 12,84% a professores e reenquadramento da carreira

Os professores da rede municipal de ensino de Faxinal receberam uma boa notícia. O pagamento do reajuste do piso nacional do Magistério 2020 de 12,84% será depositado na próxima folha de pagamento. O anuncio foi feito em reunião com membros da APP Sindicato na manhã de sexta-feira (28).

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), também anunciou o reenquadramento da carreira dos professores e afirmou que o pagamento do retroativo 2019 já está na conta, conforme projeto de Lei Nº 2167/2020 e Lei Nº2166/2020 analisado e aprovado pela Câmara de Vereadores.



“O reenquadramento da carreira dos professores é uma realidade depois de mais de 10 anos no município”, comemorou o prefeito Gallo.



Ele ainda salientou que o reenquadramento e o reajuste significam, a valorização de uma classe de profissionais que estão fazendo a diferença na educação do município.



Obras



A prefeitura do município vem investindo pesada na educação, com reformas nas escolas e Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs), material pedagógico, material escolar, capacitações e valorização dos professores.



Participaram da reunião: Juliana Ferrari, Maria Aparecida Pepeleascov, Rita de Cassia Godoy, Jeice Correia, Neuza Freitas, Andreia Duarte, Ana Lucia de Castro (Membros da APP); Eliane Felício de Souza Tonin (Secretária de Educação); Marcela Carvalho Rodrigues (Secretária de Saúde) e vereador Marcelo Fabiano dos Santos, o Katarino.