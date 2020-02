Carro roubado da Prefeitura de São João do Ivaí foi abandonado em Sarandi

O veiculo GM Montana branco, da prefeitura de São João do Ivaí, que foi roubado no último dia 19 por três assaltantes que renderam e agrediram o vigia do Pátio de Máquinas foi encontrado na tarde de ontem (27). O carro estava estacionado em uma rua no município de Sarandi.

Segundo informações repassadas pela prefeitura, populares alertaram a polícia de que havia um veículo aberto estacionado na rua há vários dias. Os policiais foram ao local e ao checarem a placa, tomaram conhecimento de que era a caminhonete roubada em São João do Ivaí.

O que chama a atenção, é que os bandidos abandonaram o veículo intacto, inclusive, com objetos que estavam no interior e a bomba de combustível e o tambor de óleo diesel que estavam na carroceria. Apenas a chave da Montana que foi levada pelos marginais.

A prefeitura de São João retomou o veículo e já o colocou à disposição da equipe da secretaria de Obras e Viação.

* Com informações Canal HP de São João do Ivaí