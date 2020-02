Marilândia do Sul implanta sistema informatizado na Educação

Marilândia do Sul é um dos quatro municípios do Núcleo Regional de Apucarana a ser escolhido para implantar um projeto piloto em todas as turmas da rede municipal de ensino. É o livro de registro de classe on-line, uma inovação do governo estadual, já em funcionamento nos colégios públicos, que agora também passará a ser oferecido nas escolas.

Nesta primeira etapa, uma parceria entre a Prefeitura de Marilândia do Sul e o Núcleo de Educação vai capacitar os professores, que já deverão estar em processo de migração das informações durante o próximo mês de março. A partir de agora, todas os registros que eram lançados nos livros físicos de chamada, estarão exclusivamente no sistema digitalizado.

"É um avanço que vai garantir mais agilidade e transparência ao processo educacional. O que já era uma linha de pensamento da administração, agora se completa com essa iniciativa do Governo Estadual. Da nossa parte, vamos garantir que todo o sistema funcione perfeitamente, com investimentos em rede de internet, capacitação de profissionais e na aquisição de tablets e smartphones." Comentou a Secretária de Educação Ionice Pereira.

O entendimento do novo sistema é simples, saem os livros de chamada e entram os aplicativos. Professores e funcionários da Secretaria irão preencher os dados diariamente de todos os estudantes, faltas, presenças, conteúdos, avaliações e notas, registros de tudo o que acontece em sala e fora dela, informações que em um próximo momento, pais também poderão ter acesso.