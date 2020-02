Lunardelli investe mais de R$ 2,2 milhões em infraestrutura

A Prefeitura de Lunardelli deve executar nos próximos mais de R$ 2.2 milhões em obras de infraestrutura no quadro urbano e na zona rural. Os recursos que serão investidos em pavimentação asfáltica e em pedras irregulares são provenientes de convênios com o Governo Federal, financiamento junto ao SEDU/Paranacidade e repasse da cessão onerosa do pré-sal.

Conforme o prefeito Reinaldo Grola os recursos do Paranacidade no valor de R$ 800 mil já estão garantidos e serão investidos na Vila Agreste, em serviços de galerias pluviais e asfalto. “Os projetos estão sendo elaborados, e assim que estiver concluído faremos a licitação, para que possamos, enfim, concretizar e dar início a uma obra tão importante como essa, que é um sonho antigo da cidade”.

Também serão investidos mais de R$ 1.3 milhão de convênios junto ao Governo Federal. Sendo R$ 477 mil para pavimentação com pedra irregular de aproximadamente 2 quilômetros da estrada rural do Guaretá, mais R$ 382 mil para asfalto da Rua Alcides Raposo no centro da cidade, ambas estão em fase projetos.

“Falta apenas algumas readequações no projeto, as quais serão concluídos em breve. Assim que tudo isso estiver pronto, vamos encaminhá-lo ao Governo Federal” disse Grola.

Outros R$ 454 mil, segundo o prefeito serão investidos na Vila Odilon Carvalho, obra já licitada e aguardando apenas liberação da União para o início das obras. “O governo está abrindo o orçamento agora para poder pagar esses convênios que estão assinados e já licitados. Uma delas é essa da Odilon Carvalho, e tão logo seja liberada será dado início as obras”, relatou.

Outros quatro trechos nas ruas: Noel Silvestre Machado, Adail André Rinaldi, Piauí e Duque de Caxias no centro da cidade também receberão asfalto, através do repasse da cessão onerosa no valor de R$ 160 mil. A licitação foi realizada nesta semana e tão logo seja homologada, o prefeito vai assinar a ordem de serviço.