Saúde investiga se maringaense que esteve na Itália foi infectado com coronavírus 

Um maringaense de 23 anos que esteve na Itália na última semana (país com mais de 12 mortes por coronavírus) procurou atendimento médico, na manhã desta sexta-feira (28), na na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul de Maringá. Segundo a direção da unidade hospitalar, o jovem não apresenta sintomas da doença.

O sangue do paciente foi coletado para exames e será enviado para análise do Lacen (Laboratório Central do Estado), em Curitiba. O resultado deve ser disponibilizado em dois dias. Todos os procedimentos recomendados pela Secretaria de Estado da Saúde em casos suspeitos do Coronavírus, foram adotados pela equipe médica da UPA de Maringá. O paciente recebeu máscaras cirúrgicas e deve ficar em isolamento na própria residência onde será acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O município de Maringá ainda não se pronunciou sobre o caso suspeito. No Brasil, o primeiro caso confirmado de Coronavírus (Covid- 19) foi registrado em São Paulo no dia 26 de fevereiro.

(Com informações da Catve)