MP do Paraná abre editais para estágio; há vagas na região

Estudantes de diferentes níveis de ensino interessados em atuar no Ministério Público do Paraná podem inscrever-se em editais abertos por Promotorias de Justiça em diversas comarcas do estado. As oportunidades são para matriculados em cursos de ensino médio, graduação e pós-graduação, especialmente na área do Direito. Na região há vagas nas Comarcas de Londrina, Cambé, Arapongas, Grandes Rios e Santa Fé.

Confira a seguir a relação dos editais com inscrições abertas. Para acessar o edital, basta clicar no link inserido nas datas de inscrição.

Pós-Graduação em Direito

Promotoria de Justiça de Paranacity

Inscrições até 2 de março

Promotoria de Justiça de Auditoria Militar de Curitiba

Inscrições até 2 de março

19ª Promotoria de Justiça de Londrina

Inscrições até 3 de março

Gaeco de Curitiba

Inscrições até 3 de março

25ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina

Inscrições até 6 de março

4º Grupo Cível de Curitiba

Inscrições até 6 de março

3ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon

Inscrições até 6 de março

Promotoria de Justiça de Cambará

Inscrições até 6 de março

2ª Promotoria de Justiça de Ibiporã

Inscrições até 10 de março

4ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais

Inscrições até 10 de março

1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cambé

Inscrições de 2 a 11 de março

8ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu

Inscrições até 12 de março

1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão

Inscrições até 13 de março

3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio

Inscrições de 2 a 13 de março

Pós-Graduação em Serviço Social

11ª URATE – Unidade de Apoio Técnico Especializado de Londrina

Inscrições de 2 a 6 de março

Graduação em Direito

7ª Promotoria de Justiça Cível de Curitiba

Inscrições até 5 de março

Promotoria de Justiça de Grandes Rios

Inscrições até 6 de março

Promotoria de Justiça da Comarca de Iporã

Inscrições até 6 de março

1ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais

Inscrições até 6 de março

1º Promotoria de Justiça de Arapongas

Inscrições de 2 de março a 10 de abril

1ª Promotoria de Justiça de Pato Branco

Inscrições até 11 de março

12ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa

Inscrições até 13 de março

Graduação em Serviço Social

11ª URATE – Unidade de Apoio Técnico Especializado de Londrina

Inscrições de 2 a 6 de março

Ensino Médio

Promotoria de Justiça de Santa Fé

Inscrições até 6 de março