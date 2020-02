Prefeitura de Rio Bom inaugura Playground infantil

A Prefeitura Municipal inaugurou, na última sexta-feira (21/02), um Playground infantil, por meio de uma parceria com a Câmara Municipal. A ação visou revitalizar o espaço público para o lazer das crianças de Rio Bom, promovendo diversão e prática de atividades físicas.



“Hoje entregamos um espaço ampliado para o lazer e a felicidade das crianças do nosso município. Felicidade também para as mães dessas crianças, pois terão a garantia de que, quando seus filhos não estiverem na escola, estarão no seu devido lugar, divertindo-se”, disse o prefeito Ene Benedito Gonçalves (PSB).

A instalação do novo parque faz parte de um esforço conjugado entre a Prefeitura Municipal e da presidência da Câmara Municipal, por meio do repasse da sobra de recursos do ano de 2019. “Realizamos um sonho para as nossa crianças, de ter um bom espaço para o lazer. Tenho certeza que elas farão bom proveito”, disse o presidente da Câmara, Amarildo Pinto de Andrade (PSB).

O pai Marcelo Maia, participou da inauguração e celebrou a conquista da comunidade. “Para gente é maravilhoso, pois não havia muito espaço de diversão para as muitas das nossas crianças. Antes, era preciso procurar nas cidades vizinhas. Agora, temos na porta de casa”, analisa.

Mais de 100 crianças compareceram ao evento, junto com seus pais. Além do parque, houve passeio com o famoso e já conhecido “Trenzinho “Tuc Tuc”.