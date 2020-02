Professor de Educação Física de São Pedro do Ivaí lança livro de ficção pós-apocalíptica

O professor de Educação Física e escritor Manoel Rodrigues dos Santos, de São Pedro do Ivaí, acaba de lançar seu primeiro livro de ficção. Intitulado "2112 - O Clone e a Guerra das Águas”, a obra pós-apocalíptica retrata a degradação do meio ambiente e a luta do ser humano em busca de água.

O escritor sonha alto. Está trabalhando, junto à editora, para que sua obra participe da 26ª Bienal do Livro de São Paulo, que será realizada de 30 de outubro e 08 de novembro, no Expo Center Norte. Para isso, ele está divulgando seu trabalho para que mais pessoas possam ter acesso ao livro físico da obra.

O LIVRO

O homem, com sua ganância fugaz, não cuidou de seu habitat, destruiu florestas e poluiu todas as fontes de água potável do Brasil levando a população a um verdadeiro caos.

A história começa no ano de 2112, com um Brasil destruído por uma guerra que se arrasta por mais de 10 anos, onde os mais de 100 mil Clones (criados e explorados pelo homem) lutam pela água para simplesmente sobreviver.

Usados, perseguidos e aprisionados, os clones eram vistos como ameaça à sobrevivência dos humanos que, sem ao mesmo perceber, todas as ações dos clones eram para salvar o homem dele mesmo. A obra é sugestiva e, ao mesmo tempo, um grito de alerta.

Baseada muito estudo, previsões com ênfase na política, ciência, tecnologia e com uma pitada de superstições, “2112 O Clone e a Guerra das Águas” leva a humanidade a refletir sobre sua passagem pela terra, seus descendentes e qual o planeta pretende deixar para as futuras gerações.

Por fim, a leitura é uma desconstrução de tudo que está aí, para o renascer de uma nova e mais consciente civilização.





O ESCRITOR

Filho de agricultores, Manoel Rodrigues dos Santos nasceu no bairro Cambará, zona rural do Município de São Pedro do Ivaí (PR).

Começou seus estudos na escola municipal Eusébio de Queiroz e realizou o ensino fundamental no Ginásio Estadual Júlio Plank Bitencourt, ambas instituições de São Pedro do Ivaí.

Lecionou o ensino médio em Londrina, no Colégio Estadual Vicente Rijo.

Formado em Educação Física pela FEFI - Faculdade de Educação Física do Norte do Paraná, o professor e escritor “Neco”, como é conhecido, deu aulas de Educação Física no Colégio Estadual Vicente Machado, aquele mesmo colégio onde antes havia estudado, mas se chamava Julio Planck Bittencourt. Na Vicente Machado lecionou por 33 anos.

Também lecionou nos colégios estaduais Carlos Silva, Virgínio Seco, Shirley Amadeu Galhardo e no Distrito Marisa.