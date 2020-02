Agência dos Correios de Novo Itacolomi é alvo de assalto

A Agência dos Correios de Novo Itacolomi foi alvo de assalto. O crime aconteceu por volta das 16h de quarta-feira (26), na Rua Aleixo Francisco dos Santos.

Funcionários da agência chamaram a Polícia Militar (PM) e contaram que dois homens chegaram em uma moto, armados com um revólver e roubaram uma certa quantia em dinheiro que estava no caixa. Após o crime fugiram em alta velocidade.

A PM recebeu denúncias de que os suspeitos estariam nas proximidades do bairro rural Marrecas e que abandonaram uma moto.

Ainda conforme a denúncia, os suspeitos entraram em uma caminhonete S10, cabine dupla, conduzida por uma mulher loira acompanhada de mais um homem e fugiram sentido Borrazópolis.

De acordo com a PM, a moto usada no crime, é de propriedade da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, mas não constava alerta de furto ou roubo.

A PM fez contato com o responsável do setor de transporte da autarquia que após verificar, percebeu que a motocicleta não estava no local, e que teria sido furtada.

A PM fez as devidas orientações. O caso será investigado.