Equipe do delegado Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, responsável pelas delegacias de Grandes Rios e Faxinal cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (27), em Rio Branco do Ivaí.

Um homem foi preso, o detido é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na região de Rio Branco do Ivaí e em Tamarana. Na residência dele, foram apreendidos dois celulares, uma TV e aproximadamente R$ 500,00 reais em notas diversas.





* Com informações do Blog Berimbau