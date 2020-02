Posto de combustível em Cruzmaltina é alvo de furto 

Um posto de combustível no KM 333 da rodovia PR 272, no município de Cruzmaltina foi arrombado e furtado na madrugada de quarta-feira (26).

Conforme relato do gerente aos policiais que atenderam a ocorrência. os bandidos entraram pelo forro do prédio, e causaram danos em várias portas. Do local foram levados alguns objetos e uma quantia em dinheiro e cheques, valor não informado.

Diante dos fatos o gerente foi orientado de todos os procedimentos a serem adotados. O local possui sistema de monitoramento e o gerente foi orientado a repassar posteriormente a Policia Civil.