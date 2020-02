Polícia Militar registra dois furtos em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) registrou dois furtos na quarta-feira (26) em Ivaiporã, um no Jardim Guanabara outro no centro da cidade.



No Jardim Guanabara, a ocorrência foi em um comércio de polpas de frutas localizado na Rua Mangueira e foi filmado por câmera de segurança da empresa, sendo possível visualizar na madrugada de segunda-feira (24), três homens jovens pulando o muro.

O trio entrou no setor de recepção de frutas e pegaram um relógio de parede e uma caixa de maracujá. Após isso, abriram um Fiat Torino da empresa e pegaram o documento do veículo, logo foram ao escritório onde arrombaram uma das janelas e furtaram uma maquininha de cartão marca Sipag. Eles também arrombaram um contêiner e furtaram uma balde de polpa de acerola.

Em outro furto na Rua Cornélio Procópio, o pai saiu para trabalhar por volta das 8 horas, e quando o filho acordou por volta das 09h20 encontrou o Fiat Uno com a porta do passageiro aberta. Do interior do veículo foi levado um som marca Pioneer e uma máquina de cortar cabelo.