Dupla rouba supermercado no Jardim São Pedro, em Faxinal

Dois homens, um deles armado com um revólver cano longo, assaltaram na tarde de quarta-feira (26), o Supermercado Pires que fica localizado no Jardim São Pedro, em Faxinal. No total foram roubados aproximadamente R$ 7 mil.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, os assaltantes chegaram ao local e deram voz de roubo, agindo com muita violência e agressividade. A dupla passou em todos os caixas e subtraindo o dinheiro.

Após isso foram ao atendimento e renderam uma mulher e também roubaram os valores que se encontrava no local. Ao saírem do supermercado, os bandidos abordaram um cidadão e roubaram mais R$ 50,00 e documentos. Eles fugiram a pé.

Foi feito contato com as vítimas que reconheceram os bandidos através de fotos. A ação dos assaltantes que não estavam mascarados foi filmada pelas câmeras de segurança do supermercado. Até o final da noite, os bandidos não tinham sido localizados.