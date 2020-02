Vândalos promovem “carnaval da destruição” em parque de São João do Ivaí

A destruição do patrimônio público vem causando muitos prejuízos ao cidadãos são-joanenses. A prefeitura acaba investindo na revitalização dos espaços públicos, por causa da ação de vândalos, o que significa prejuízos a população, já que o imposto que pagam é destinado, em parte, para reparos no que já existe.

O parque Lagoa Prateada (Fundo de Vale) é um dos espaços públicos que mais está sofrendo com a ação de marginais. Recentemente, quebraram o vaso sanitário do banheiro. Agora, o zelador do parque encaminhou denúncia de novos delitos que foram praticados na última semana e no período de carnaval.

Vândalos removeram algumas pranchas de madeira de uma das pontes da pista de caminhada, quebraram a pia do banheiro e devastaram o jardim, levando várias mudas de plantas que já estavam floridas. Com isso, o local ganha aspecto de abandono, pois as ações de marginais acontecem com frequência.

“Estamos aqui todos os dias, cuidando com muito carinho para que a população tenha um local bonito para lazer, mas tem gente que vem aqui a noite e promove a bagunça. Estão jogando nossos trabalho e dinheiro público no ralo”, destaca o zelador do parque, Renato Souza.

A prefeitura informa que fará os investimentos necessários para arrumar os estragos e que a polícia já foi comunicada para reforçar a patrulha na região do parque.

* Informações Canal HP