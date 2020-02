Jovem é agredido por médico em hospital de Paiçandu

Um jovem de 22 anos foi agredido por um médico no Hospital Municipal São José, em Paiçandu, região noroeste do Paraná. A confusão aconteceu nesta terça-feira (25).

Gabriel da Silva procurou atendimento de manhã com dores nos pés, depois de jogar futebol. A discussão com o médico aconteceu na parte da tarde. O jovem teria perguntado para o médico sobre quem iria atendê-lo, e com isso, teve início um bate-boca. De acordo com familiares, neste momento Gabriel levou um golpe e caiu desmaiado. Algumas testemunhas afirmaram que o jovem sofreu uma convulsão com a queda.



O médico acusado pela agressão foi embora do hospital. A Polícia Militar fez um boletim de ocorrência e a Polícia Civil vai investigar o caso. O rapaz, que é epilético, foi atendido por outra equipe médica e passa bem.



Em nota, a direção do Hospital São José de Paiçandu disse que “lamenta o ocorrido e informa que a Polícia Militar e a Polícia Civil já estão acompanhando o caso. Os envolvidos serão responsabilizados pelos seus atos. O médico plantonista trabalha no hospital há onze anos e nunca havia acontecido algo deste tipo”.



A nota diz ainda que o “médico envolvido no caso deixou o PA e outro médico assumiu o plantão para não prejudicar os pacientes que estão aguardando”.





Com informações Ric Mais.