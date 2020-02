PM de Mauá da Serra apreende maconha e cocaína 

Dois jovens de 21 anos foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Mauá da Serra, na tarde de terça-feira (26). A Polícia Militar (PM) apreendeu maconha e cocaína.

A PM realizava patrulhamento pela Rua Belo Horizonte quando dois jovens e uma adolescente foram abordados. Com um dos envolvidos a equipe encontrou duas porções de maconha. O rapaz confessou que seria usuário de drogas, mas não contou quem teria vendido o entorpecente.

Segundo a PM, as duas pessoas que estavam com o usuário de drogas, um rapaz e uma adolescente, seriam conhecidos no meio policial. A garota inclusive já tinha sido abordada com drogas no dia 22, no sábado.

A PM foi até a casa do rapaz que estava com a adolescente, na residência a equipe encontrou dentro do forro, seis porções de maconha já prontas para a venda, seis pinos com cocaína e R$312,dinheiro que seria da venda de drogas.

Na casa havia um outro adolescente, que era irmão da garota e disse que estava lá apenas para dormir. Conforme a PM, existem denúncias de que o suspeito morava em Londrina e que está a aproximadamente há três meses em Mauá da Serra, vendendo drogas junto com a menor de idade.

Os dois jovens de 21 anos e o irmãos adolescente foram levados para a delegacia de Marilândia do Sul.