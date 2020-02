Família é mantida refém por mais de 12 horas durante assalto

Um casal de idosos 73 e 74 anos, e o filho de 50 anos moradores no distrito de Catuporanga, em Nova Tebas passaram por horas de terror na mira de um revólver na segunda-feira (24). A família foi vítima de assalto e foram mantidos reféns por mais de 12 horas.

Conforme informações da Polícia Militar, o crime teve início por volta das 6 horas, quando dois homens armados e encapuzados invadiram a casa da família e deram voz de assalto. Os autores procuravam por dinheiro e arma de fogo. Após realizarem busca na residência pediram a documentação do veículo Chevrolet/S10 e obrigaram as vítimas a entrarem no veículo, sendo obrigados a permanecerem deitados no banco traseiro.

Depois de rodarem aproximadamente por uma hora foram obrigados a descer, as margens da Rodovia PRC-467, nas proximidades do KM 54, em Pitanga e foram levados em meio a um pasto. Um dos autores permaneceu com as vítimas sobre vigilância até por volta das 19 horas, quando outro veículo não identificado buscou o bandido, momento que as vítimas saíram em busca de ajuda.

Os familiares relataram a PM, que permaneceram todo o dia deitados no chão sem poder se mexer sob a mira de uma pistola. Um dos homens tinha estatura de aproximadamente 1,80 e outro 1,60, ambos vestidos de calça jeans e blusa de moletom escura, sendo que um dos autores era chamado por "tomatinho".