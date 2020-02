Acionada via COPOM, a Polícia Militar deslocou até a Vila Rural II, em Lidianópolis, onde uma casa havia sido arrombada.

A vítima relatou ter se ausentado do sítio na data de 24 de fevereiro por volta das 19 horas, ao retornar no dia 25 às 9h40, encontrou a residência do sítio arrombada. Foi constatado a falta de alguns alimentos.