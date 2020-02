Homem tem bicicleta furtada após sofrer acidente e ser socorrido, em Ivaiporã

Um homem que teve a bicicleta furtada em Ivaiporã na sexta-feira (21) enquanto era socorrido pelo SAMU, agora é vítima de extorsão pelo ladrão. A vítima relatou a Polícia Militar, que no dia do acidente o homem se identificou para os socorristas dizendo que era parente dele, e que ficaria responsável pela bicicleta.

Diante da situação, o ciclista apurou os fatos e conseguiu localizar o suspeito, e em contato com o mesmo, ele confirmou que havia pegado a bicicleta e somente a entregaria diante pagamento em dinheiro no valor de R$ 50,00.

Na terça-feira (25), o suspeito foi até a residência da vítima e quando foi entregue o dinheiro, o mesmo empreendeu fuga. A vítima conseguiu segurar a bolsa do rapaz que continha documentos pessoais, RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação do suspeito.

Foi realizado buscas pela PM a fim de localizar o suspeito, e até o final da noite o suspeito não havia sido localizado. A bolsa com documentos pessoais foram entregues à 54º Delegacia Regional de Polícia.