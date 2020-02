Em Cambira, homem agride esposa na frente dos 3 filhos

Um homem de 34 anos foi preso em Cambira na noite desta segunda-feira (24), depois de agredir a esposa na frente dos três filhos do casal. Um dos menores foi quem acionou a polícia militar (PM).

De acordo com o relatório da PM, ao chegar ao local, a vítima estava com os três filhos do lado de fora da residência e relatou que o acusado estava trancado dentro da casa. Ele estaria agressivo e com ferimento no braço direito devido a um soco que ele mesmo deu no vidro da janela, portanto havia bastante sangue pela casa. A mulher disse que foi agredida pelo esposo e apresentava lesões no pescoço e na face.



Ainda conforme o relatório policial, os agentes pediram ao homem que destrancasse a porta e saísse da residência, mas ele não acatou a ordem policial, sendo necessário arrombar a porta da casa. Após retirado do interior da residência, ele não só continuou resistindo as ordens da equipe como também disse repetidas vezes que não iria para a delegacia.



O suspeito acabou investindo contra a equipe, sendo necessário usar a força física para contê-lo e consequentemente foi feito o uso de algemas. Os filhos do casal que estavam presentes foram entregues a uma vizinha, maior de idade até a chegada do Conselho Tutelar. Devido ao corte do braço foi necessário levar o autor até a UPA de Apucarana para atendimento médico.