Em Mauá da Serra, Polícia Ambiental apreende periquito em cativeiro e espingarda .32

No município de Mauá da Serra, no domingo (23), a equipe do BPAmb 2°CIA 3Pel. Apucarana deu atendimento a denúncia de pássaros em cativeiro. No local, os policiais encontraram na parte externa da residência um Periquito Maracanã.

Em contato com o morador, ele relatou não possuir as devidas autorizações. Também foi encontrado uma espingarda calibre .32 que supostamente seria utilizada para prática de caça, e quatro munições recarregadas artesanalmente, além de 49 espoletas.



O indivíduo informou não possuir documentos da espingarda calibre .32, Diante do exposto por não haver a devida documentação, tanto da arma quanto do pássaro em cativeiro o cidadão foi conduzido a Delegacia de Polícia civil de Marilândia do Sul para os procedimentos penais e administrativos.