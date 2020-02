Polícia Ambiental apreende arma de fogo em Kaloré

Durante a operação Carnaval 2020, foi intensificado o policiamento BPAmb 2°CIA 3Pel. Apucarana, com intuito de prevenir o cometimento de crimes, em especial os crimes de (caça e pesca predatória).

Ao realizar abordagem em um conhecido ponto de pesca, no município de Kaloré no distrito de Jussiara, às margens do Rio Ivaí foi localizado no interior de um VW Gol um revólver da marca Rossi calibre .22.

Por não haver a devida documentação da arma, foi dado voz de prisão ao proprietário. O cidadão foi conduzido até Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.