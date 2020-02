Pai entrega filho à polícia após furto em São João do Ivaí

Em São João do Ivaí (PR), após o arrombamento de uma casa e furto de uma televisão LCD na Rua Geraldo do Carmo, no Distrito de Santa Luzia do Alvorada, o pai entregou o filho de 31 anos.

Ele contou a Polícia Militar (PM) que viu no início da manhã de segunda-feira (21), o filho pegando uma televisão dentro de uma caixa d`água vazia. Após embrulhar o aparelho em um pano vermelho, o rapaz saiu e pegou carona em um Gol prata com destino acidade de São João do Ivaí. O pai relatou ainda, que o filho é usuário de drogas, violento e sempre realiza pequenos delitos.

Por volta das 19 horas, diante das informações e ainda sob a situação de flagrância, a equipe deslocou até a residência do suspeito, e o encontrou dormindo na varanda. Dado voz de prisão, o rapaz foi conduzido para a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.