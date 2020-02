Mulher reage a assalto e acaba ferida por faca, em Ivaiporã

Uma mulher de 36 anos ficou ferida por golpe de faca durante assalto na noite de domingo (23), em Ivaiporã. A vítima foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. O autor da facada foi preso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o caso foi registrado no Parque Ambiental Jardim Botânico. A vítima estava na comemoração de carnaval que ocorria no local, quando foi surpreendida pelo ladrão que tomou o celular da mão dela. Ao reagir, ela acabou sendo atingida por um golpe de faca no braço esquerdo.

O suspeito acabou preso no Lago da Flores. Ele estava de posse de uma faca e confirmou o roubo, mas se negou a relatar onde estava o celular da vítima. Diante do fato, o rapaz foi apreendido e encaminhado a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil para providências cabíveis ao caso.