Polícia Civil de Faxinal prende motorista que atropelou e matou pedestre

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (24), um motorista de 44 anos acusado atropelar e matar um pedestre na noite de domingo (23), em Faxinal.



Na Delegacia, o detido alegou que havia ingerido bebida alcoólica e não viu a vítima. Disse ainda que não socorreu o homem atropelado, por medo de represálias por parte de amigos ou familiares da vítima.

O veículo, um Gol cinza que foi apreendido pela Polícia Civil tinha sinais da colisão, que conferiram com as partes do carro que foram deixadas para trás no local do acidente.







* Com informações Blog do Berimbau