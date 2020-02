PRF apreende carro lotado de mercadorias do Paraguai, em Mandaguari  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro lotado de mercadorias trazidas do Paraguai, na manhã desta segunda-feira, (24), por volta das 09h, no km 201 da BR 376, em Mandaguari.

Agentes da PRF abordaram um veículo GM Prisma com placas de São Sebastião do Paraíso, interior do Estado de Minas Gerais, conduzido por um homem de 37 anos.



De imediato, os agentes já visualizaram que este veículo estava carregado de mercadorias.

Após fiscalização, descobriu-se que se tratava de mercadorias oriundas do Paraguai sem o devido desembaraço aduaneiro.

Mais de dois mil itens de variados produtos compunham a carga, dentre perfumes, maquiagens e torneiras.

O condutor informou aos agentes da PRF ter adquirido as mercadorias em Ciudad del Este, no Paraguai e tinha como destino a cidade mineira de São Sebastião do Paraíso, onde seriam comercializadas.

Os agentes apreenderam tais produtos, juntamente com o veículo, e os encaminharam ao depósito da Receita Federal em Maringá, onde foram lacrados, já o condutor foi identificado e liberado para seguir viagem.

Neste caso, a autoridade fazendária abre prazo para a deslacração, oportunizando ao proprietário a apresentação da regularidade fiscal dos produtos, momento em que não o sendo, se dará o perdimento em favor da União.